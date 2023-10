Verissimo va molto bene all’auditel (24.8% di share e 2.106.000 spettatori totali per la puntata in onda il 14 ottobre) e il merito è senza dubbio della sapienza con cui Silvia Toffanin ha costruito passo passo un programma senza pecche, con ospiti ben pensati e interviste complete e schiette. Così è stato anche per Angelina Mango che con la padrona di casa dello show di Canale5 si è lasciata andare a un racconto intimo: “Adesso non c’è più l’ansia invalidante che vivevo quando ero al liceo. L’ansia ti blocca e non ti fa vivere le cose. Avevo molti più problemi a passare il tempo con le persone, senza avere paranoie. Adesso invece ad esempio se mi chiamano i miei amici per andare tre giorni al lago vado senza problemi”. Grande il successo della cantante vincitrice della sua categoria nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, e proprio gli ultimi avvenimenti l’hanno aiutata: “Sicuramente sono cresciuta nell’ultimo anno. Forse prima, quando ero più piccola, avevo più problemi a dare un peso alle cose”. E sul suo papà, Mango, scomparso nel 2014, Angelina ha detto: “Papà mi ha lasciato la gentilezza, il mio lavoro, la responsabilità di avere un talento, che non basta a se stesso e va coltivato, accompagnato e sviluppato”.