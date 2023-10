Barbara D’Urso attraversa col rosso. La notizia di pochissimo conto, anzi conto nullo, è tale perché pare quasi ci sia una metafora della vita nascosta dietro la foto postata su Instagram dalla conduttrice: stop, niente programmi tv (ma lei ci prova e va, nonostante il rosso). Niente tv, slmeno al momento. D’altronde il fatto che D’Urso sia tornata a Milano e abbia scattato con il semaforo rosso potrebbe pure essere una scelta studiata, in qualche modo bisognerà pure far parlare i social e e quindi i siti e quindi i rotocalchi (come il nostro). Dicevamo, D’Urso è tornata. Per chi non ne fosse a conoscenza, è stata un mese a Londra a studiare, anzi perfezionare, l’inglese. Si era parlato addirittura di una sua partecipazione da protagonista – mica bruscolini – in una serie Netflix internazionale. E qui “casca la conduttrice”. Perché sempre secondo i follower, ai quali nulla sfugge, Barbara D’Urso aveva postato una didascalia con un errore, “I’m come back home”, salvo poi, dopo suggerimento, correggerla in “sono tornata, I’m back home. Col cuore”. Inutile dire che in tanti si sono scatenati. La domanda adesso è una, cosa farà Barbara D’Urso? Tornerà in tv?