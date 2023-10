Prendere un cucciolo per la prima volta è una decisione che va ponderata: non si tratta di un gioco ma di un serio impegno con un animale dipendente dai proprietari. La tiktoker Elle, veterinaria, ha spiegato quale razze si possono privilegiare per la prima ‘avventura’ con un cagnolino. Premessa: il canile è la soluzione migliore, sempre. Impossibile pentirsene.

Ma la lista di Elle, originaria del Maine, può essere utile per conoscere comunque meglio le varie razze canine. Il video, pubblicato nel 2022, è tornato virale ed è stato ripreso da diversi tabloid tra i quali il Daily Mail. Primo posto per il Bichon Havanais: di taglia piccola è molto allegro e di buon carattere, si affeziona facilmente agli esseri umani. Secondo posto per il Cão de água Português, anche detto ‘cane marinaio’, che “sono ottimi cani per famiglie, vivaci, allegri e disponibili al gioco”. Ancora, il Bovaro del Bernese e lo Springer spaniel. Al quarto posto (che per noi vale un primo): i cani per il salvataggio ormai in “pensione” e soprattutto, quelli abbandonati nei canili.

La veterinaria ha poi elencato le razze da evitare e sorpresa ecco il “buon vecchio chihuahua“, che nel 99% dei casi è un “piccolo demonio”. Secondo Elle da evitare anche i cani brachicefali (proprio per i problemi legati alla respirazione), il Siberian Husky che ha bisogno di correre molto (se siete sportivi, allora può andare bene) e infine il cane da pastore belga.