di Fabio Grasso

Probabilmente nelle mutande. Un nascondiglio perfetto o quasi. Ecco dove i terroristi di Hamas hanno tenuto nascosti i missili piovuti su Israele. Un nascondiglio pericoloso, trattandosi di missili ed essendo i terroristi, presumibilmente, uomini. Non ci sono ulteriori informazioni dal mainstream a parte il termine “terroristi”. Per cui è logico desumere che siano di sesso maschile. Non sappiamo altro. E morta lì. Ma non importa.

I terroristi, si sa, sono disposti a tutto pur di raggiungere i loro obiettivi. E, in questo caso, disposti a rischiare il fondoschiena pur di occultare, ai vigili occhi della sicurezza israeliana, queste pericolose armi a forma di maxi-supposte. Adesso ho proprio fatto il pieno di panzane di regime e mi sono allargato peggio di un dirigibile a furia di supercazzole da mandare giù. Orbene, essendo Gaza una specie di pollaio con tanto di reti di recinzione, posti di blocco, mura, sorveglianza attiva dei cieli, della terra e dei mari, telecamere satellitari, con Israele onnipresente e onnipotente, roba da far impallidire lo stesso Jahweh e farlo crepare di invidia, secondo voi come fanno cinquemila razzi a essere nella disponibilità dei terroristi? Di Hamas?

Le mutande, certo, e quelle di questi terroristi devono essere molto capienti. I tunnel, certo, i fantomatici tunnel che Israele cerca almeno da vent’anni, e che non ha mai trovato, attraverso cui i terroristi si rifornirebbero di armi. E che hanno giustificato alcuni dei sanguinosi raid aerei israeliani occorsi. Bisognava frugare nelle mutande, ai posti di blocco, ma ai servizi israeliani non è balenata l’idea. Così, pare che anche l’esercito israeliano sia stato colto di sorpresa per un attacco improvviso dei polli rinchiusi nel pollaio, come tanti palestinesi. Sotto pressione e controllo capillare da quasi settant’anni. A cui, ogni tanto, è giusto stirare il collo.

Israele si dice pronto a cancellare per sempre Hamas. Che, ovviamente, si “nasconde” a Gaza. Ah, sì? Ovviamente i terroristi, di stanza nei quartieri di Gaza, proprio lì, sì, attendono, coscia a cavallo e fischiettare indifferente, sì, che gli israeliani li vadano a prendere. Sì. Hanno scritto in fronte “sono un terrorista di Hamas (e me ne vanto)”. Sarebbe anche scritto sul citofono di quel rudere di casa mezza diroccata, ma i servizi israeliani hanno tolto la corrente. E i citofoni non funzionano. Per cui ci vuole un repulisti, a ferro e fuoco, di Gaza. Chi capita, capita.

Basta, per favore, non riesco a ingollare ulteriormente scemenze di regime. Ovviamente Gaza non verrà evacuata. Non si daranno possibilità nè alle donne nè ai bambini. Non si sa mai, i terroristi potrebbero essere camuffati, come in tutti gli altri raid israeliani, da infanti. E la sicurezza israeliana li conosce bene, i terroristi, ma non sa nulla su di loro. Giusta strategia da intelligence sopraffina. Nessuna foto segnaletica. Nessun presunto covo. Nessun deposito di armi. Nessuna prova, traccia o provetta. Neanche citofoni, probabili o improbabili. Neanche il disturbo tedioso di produrre prove con le foto, vere o presunte, di terroristi e dei loro covi.

Nei quartieri di Gaza! Sì! Per Israele è tutto più semplice, non c’è di bisogno. Basta la parola. Il termine “terroristi” specifica tutto, comprende tutto, vale a riempire la bocca di tutte le ragioni e vale la terra bruciata che verrà fatta. “Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi”. Si andrà fintamente a casaccio come le altre volte. L’Italia, tramite il governo in carica, che in questo caso, proprio, non mi rappresenta, avalla la frase di Arnaud Amaury con le bandiere illuminate a giorno, senza chiedere, come nessun altro Paese ha fatto, l’evacuazione di Gaza. Se vogliono i terroristi, per come affermano, che li vadano a prendere casa per casa, covo per covo. È evidente, Gaza non verrà evacuata perché c’è chi vuole un altro Sabra e Shatila.

Dai, Netanyahu, i missili nascosti sotto le mutande si vedono lo stesso. Proprio non ci hai fatto caso, eh!

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!