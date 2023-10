Il giornalista di Gaza Motaz Azaiza in questi giorni sta documentando sui propri social l’assedio israeliano alla Striscia e il dramma che sta vivendo la popolazione tra esplosioni continue, senza elettricità e senza acqua. Filmati su filmati che mostrano centinaia di persone in fuga, la corsa agli ospedali presi d’assalto per cercare di salvare la vita ai feriti dai bombardamenti. In un video pubblicato questa notte mostra centinaia di civili rimasti senza casa cercare riparo dalle bombe in ospedale

video Instagram/motaza_azaiza