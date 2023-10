Blitz contro la cosca Libri: 28 persone sono state arrestate dalla squadra mobile nell’operazione “Quarto atto”, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria.Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Stefano Musolino e dei pm Walter Ignazitto, Sara Amerio e Stefano Fava, in manette sono finiti i vertici della famiglia mafiosa di Cannavò, alcuni esponenti della cosca Tegano di Archi e diversi soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta.

Associazione mafiosa e concorso esterno sono i principali reati contestati dalla Procura e dagli uomini della squadra mobile diretta da Alfonso Iadevaia. L’operazione è scattata in riva allo Stretto ma i provvedimenti sono stati eseguiti anche in altre città italiane. Gli indagati, a vario titolo, sono accusati anche di estorsione, tentato omicidio, detenzione illegale di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Stando all’attività investigativa, che rappresenta il seguito delle operazioni “Teorema”, “Libro nero” e “Malefix”, ci sarebbe stato un accordo spartitorio per le estorsioni da eseguire in alcune aree della città. Oltre alle misure cautelari, alcune delle quali eseguite nei confronti di soggetti già detenuti, il gip ha disposto il sequestro preventivo del compendio aziendale di 11 società riconducibili ad imprenditori a cui viene, invece, contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Anche per loro, il giudice per le indagini preliminari, ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare.