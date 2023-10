“C’è un mondo di Forza Italia che non crede più alle promesse di Giorgia Meloni e che guarda dall’altra parte. E a chi può guardare sul tema delle tasse, della libertà e della giustizia?”. Dal palco del teatro Franco Parenti di Milano, Matteo Renzi lancia la campagna per le Europee di Italia viva lanciando un invito esplicito ai “delusi” di Forza Italia sui temi cari al partito fondato da Berlusconi. E proprio sul tema della giustizia Renzi parla di un “clima da caccia alle streghe giudiziario che non è terminato”.