Avete presente quei fastidiosi bot che vi riempiono di notifiche tra messaggi, mi piace e quant’altro? Ecco, pare che ce ne sia una molto fastidiosa che non demorde e tormenta gli utenti di un social in particolare. Procediamo con ordine. Solo due settimane fa Elon Musk aveva promesso che avrebbe avuto un occhio di riguardo per il problema dei bot su X (ex Twitter). Il tutto prevedendo un pagamento: “È l’unico modo per limitare i bot”, aveva assicurato. Adesso, a distanza di poco tempo, sembra che ci sia un bot che sta prendendo piede sul social di Musk.

Innanzitutto cos’è un bot? Il bot è sostanzialmente un programma che opera su internet ed esegue dei compiti ripetitivi. Tra questi ce ne sono alcuni dannosi e che si possono sviluppare sui social. Da qui la denominazione di “Bot Social“. È il caso di Hanna, di cui parla anche Adnkronos. Si tratta di un bot che sta facendo letteralmente impazzire gli utenti di X. La cornice in cui opera è, tra l’altro, ‘hot’. Si presenta, infatti, come una ragazza virtuale avvenente che lascia numerosi like. Per difendersi c’è chi prova a bloccare, ma non serve a molto. Infatti lei torna, con altri profili simili e soprattutto altri like: “Segui il mio profilo per maggiorenni, clicca su questo link”, scrive nella biografia. Insomma, una persecuzione a cui pare che Musk non abbia ancora trovato rimedio. Le persone sono giustamente stanche: “Ha rotto il ca**o”, scrive un utente senza mezzi termini. E ancora altri commenti: “È un esperimento per testare la pazienza delle persone?”, “Anche da voi sono arrivate in massa le amichette di #Hanna (Ruby, Mila, Zoey, Penelope, Naomi…) a mettere ‘mi piace’ non solo ai tweet appena pubblicati ma anche a quelli vecchi di qualche giorno? Sempre più convinta che sia un’idea del muschiato per poi farci accettare X a pagamento!”. Il dubbio sembra diffuso. “Ma chi è questa? Ho visto che era pure in tendenza”, si legge in un altro tweet. Qualcuno prova a sdrammatizzare: “C’è da dire che copre il territorio meglio di Radio Maria”. Oppure, postando una foto di “So Lillo”: “Scoperta la vera identità di Hanna“. Scherzi a parte, il patron della piattaforma, nonché amministratore delegato di Tesla, risolverà il problema una volta per tutte?