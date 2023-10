Un semplice appello ha scatenato i centralini dell’Avis, l’Associazione volontari italiani del sangue, con persone che chiedevano informazioni su come fare la donazione di sangue e dove recarsi. Fedez, dunque, è riuscito a sensibilizzare centinaia di follower dopo aver spiegato l’importanza di un gesto semplice che a lui ha salvato la vita, durante gli otto giorni di ricovero per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale.

“Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo. Grazie a tutti e buona domenica”, ha commentato Fedez su Instagram mostrando un articolo sulla bella notizia dell’Associazione. Durante il ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per Fedez si sono rese necessarie le trasfusioni di sangue per stabilizzare la sua situazione clinica. Una volta dimesso e tornato a casa, il rapper ha voluto lanciare un appello importante attraverso Instagram, pubblicando prima il video di Giulia, donatrice dell’Avis di Milano che ha mostrato “un sacco di poltrone vuote che possono essere occupate” da nuovi donatori: “Fede, aiutaci a diffondere e a essere con noi, perché questa è una cosa davvero importante. Facciamola insieme!”.

La risposta del destinatario è stata immediata: “Mi ha lanciato un bellissimo appello a cui rispondo in modo positivo. In queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far capire l’importanza di donare il sangue”. Il rapper, durante il ricovero, è stato bersagliato dagli haters che sui social gli hanno augurato anche la morte. La miglior risposta è stato un appello serio e preciso per una causa importante, come quella della donazione del sangue. Un gesto prezioso e necessario per gli ospedali e i casi più difficili. La risposta è stata esemplare. Un esempio lampante di come i social possano generare del bene ed essere utili.