Forse sarà un maestro nell’arte della seduzione, ma non è riuscito ad evitare che i finanzieri del Comando Provinciale di Trento lo scoprissero come evasore totale. Per anni ha tenuto corsi sul recupero dell’autostima maschile e sul superamento delle proprie timidezze nell’affrontare una donna, ha scritto volumetti e impartito lezioni on-line descrivendo i metodi del perfetto conquistatore. Ma non ha mai dichiarato al Fisco quanto guadagnava. È bastato un accesso ai documenti custoditi in casa per scoprire che in cinque anni il “coach della seduzione” ha sottratto guadagni per 370mila euro.

Parlantina sciolta, qualche nozione di psicologia applicata alla relazione tra sessi, l’uomo offriva consulenze personalizzate, tradotte in percorsi formativi per persone desiderose di apprendere nuove tecniche di approccio. Tutti rigorosamente uomini alla ricerca di una partner. L’attività si era sviluppata grazie al passaparola, nonché a post e video pubblicati in rete. Il numero dei clienti in tutta Italia – una cinquantina – forse non è da record, eppure gli introiti erano di tutto rispetto. Per percorrere la strada della seduzione (con organizzazione di verifiche pratiche) il prezzo andava da qualche centinaio di euro fino a 1.650 euro per una consulenza specifica, comprensiva di un weekend di messa in pratica delle nozioni acquisite. I manuali, invece, costavano 250 euro.

La Finanza ha individuato l’attività proprio grazie alle tracce lasciate in rete. Poi è stato effettuato un accesso domiciliare e dalla documentazione acquisita sono emerse le prove dei guadagni asseritamente non dichiarati. Nei conti correnti i pagamenti ricevuti dai clienti, assieme ai programmi dei corsi e alle schede personali degli apprendisti latin lover. Gli interessati, interrogati dai finanzieri, hanno confermato.