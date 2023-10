Sarebbe stato un carabiniere a girare il video in cui la giudice Iolanda Apostolico compare alla manifestazione pro-migranti del 2018 al porto di Catania, postato sui social da Matteo Salvini per attaccare la magistrata, che nei giorni scorsi ha disapplicato il decreto Cutro sull’immigrazione. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate, è stato lo stesso militare a riferire spontaneamente ai suoi superiori che cinque anni fa aveva girato quelle immagini con il cellulare senza alcuna finalità. Il video non è mai stato allegato ad atti interni o a informative e solo alcuni giorni fa sarebbe stato condiviso con una ristretta cerchia di persone. I superiori del militare hanno già informato l’autorità giudiziaria di Catania. Ad affermare per primo di riconoscere Apostolico nel video era stato proprio un carabiniere, il deputato della Lega Anastasio Carrà. Che però smentisce di aver passato lui in video al vicepremier: “Non avevo visto il video prima che Matteo Salvini lo pubblicasse sui social e non ne sono mai stato in possesso”.

Nei giorni scorsi giornali e politica hanno sollevato dubbi sulla provenienza del video, che – come ricostruito dal fatto.it – sembra essere stato girato da un uomo che si aggirava dietro al cordone di polizia. Venerdì sera la Questura del capoluogo etneo ha disconosciuto la paternità del materiale: “Si comunica che il video pubblicato non risulta tra gli atti d’ufficio relativi all’evento in questione. Inoltre, negli atti redatti dagli operatori a seguito del servizio relativo alla suddetta manifestazione non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolanda Apostolico né del marito”, si legge in un comunicato diffuso dal gabinetto del questore. In un video inedito pubblicato sul sito di LaPresse, però, si vede un agente di polizia filmare da una posizione corrispondente all’inquadratura delle immagini diffuse. E non c’è traccia di carabinieri in divisa o in borghese.

Nello stesso video si osserva la dottoressa parlare in modo concitato agli agenti, anche se le sue parole non sono intellegibili. Il centrodestra ne approfitta per tornare all’attacco: “L’esclusivo video di LaPresse è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le forze dell’ordine. Nelle nuove immagini, la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili. Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinché tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della nostra democrazia. Dimissioni, immediate“, recita una nota della Lega. Giovanni Donzelli, deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, definisce “indifendibile” il comportamento di Apostolico: “Adesso con il secondo video non ci sono scuse. Chi la difende è in malafede. Tutelare la magistratura vuol dire anche ribellarsi a singole persone ideologizzate che fanno militanza politica”.