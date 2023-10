“Come Movimento 5 stelle abbiamo ritenuto fondamentale la nostra presenza per ribadire un no a questo stravolgimento della Costituzione e per rimarcare la battaglia sul salario minimo. In Italia c’è un problema di salari, di lavoro povero. Questa macelleria sociale deve essere fermata e queste manifestazioni sono fondamentali”. Lo ha detto il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi in piazza con la Cgil e con una delegazione del Movimento.