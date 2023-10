“Il governo Meloni taglia i fondi per la crisi climatica e così taglia anche le nostre vite”. Lo gridano le studentesse e gli studenti di Fridays For Future che questa mattina sono scesi per le strade di Milano dietro allo striscione “Resistenza Climatica”. “Dal Pnrr sono state tagliate spese sociali, per l’efficientamento degli edifici e per la gestione delle alluvioni dopo quello che è successo in Emilia-Romagna” attacca Martina Comparelli di FFF Milano.