“È legittimo chiedersi se qualcuno che partecipa a manifestazioni su quel tema, nel momento in cui decide, lo faccia con un pregiudizio o meno“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice informale di Granada, rispondendo ad una domanda su Iolanda Apostolico, la giudice che non ha convalidato il trattenimento di quattro tunisini e che è finita nelle polemiche per aver partecipato a una manifestazione di protesta contro le politiche sull’immigrazione dell’ex ministro Salvini. “Salvini non mi ha parlato del video ma la polemica” sul presunto dossieraggio è “strumentale – ha aggiunto Meloni – era una manifestazione pubblica e la giudice era lì, non c’è niente di “occulto”.