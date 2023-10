Torna Ecofuturo in tv, con la conduzione di Michele Dotti ed Elena Pagliai, una nuova stagione della trasmissione dedicata all’ecologia e alle nuove tecnologie per tutelare l’ambiente e promuovere stili di vita più sostenibili. La prima puntata della quinta stagione di Ecofuturo TV parla di energie rinnovabili, la colonna portante della transizione ecologica nel nostro Paese e nel mondo. Si analizza lo stato dell’arte dello sviluppo delle rinnovabili in Italia, confrontandoci anche con Averaldo Farri di Zucchetti Centro Sistemi per capire meglio quali ostacoli le imprese stanno affrontando in questo percorso e il ruolo politico delle amministrazioni e del governo. La divulgazione delle buone pratiche è sicuramente la base per promuovere un sano sviluppo che parta dal basso, azione che anche GeoPop, ormai conosciutissima sui social, realizza ogni giorno divulgando la scienza di tutti i giorni. A Ecofuturo Festival è stato infatti premiato per la migliore comunicazione scientifica e ambientale 2023 il Direttore Andrea Moccia. Anche grazie a Giorgio Mottironi di Ener2Crowd si vedrà come investire sulle rinnovabili, sostenendo progetti concreti. E grazie all’ analisi di Marco Bella viene spiegato perché è sconsigliato proseguire a utilizzare energie fossili e utilizzare altre forme di energia come quella nucleare, soprattutto in Italia. Infine l’intervista alle coautrici del libro “Nessi e Connessi”, Annalisa Corrado e Rossella Muroni, che spiegano come tutto il mondo e le nostre azioni sono collegate tra loro e come adottare una visione sistemica per migliorare le cose. In ogni puntata metodi agricoli sostenibili grazie al consorzio italiano biogas e la tecnologia delle pompe di calore ad alta temperatura di Teon. Infine uno spazio dedicato agli aggiornamenti in materia di energia rinnovabili, innovazioni, nuove tecnologie utilizzate, dati e analisi aggiornati.