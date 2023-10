“Il carrello tricolore? Una presa in giro. Secondo me, questi a far la spesa non ci vanno mai. Stiamo parlando di una cosa temporanea e volontaria, ma nel frattempo stanno aumentando la benzina, il gas, l’elettricità, i mutui. Ma dove vivono queste persone? Si rendono conto della sofferenza che c’è oggi? Hanno fatto cassa sui pensionati tagliando il reddito di cittadinanza. Basta”. Così a Dimartedì (La7) il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, stronca l’iniziativa del governo Meloni per favorire il contenimento dei prezzi nel trimestre anti-inflazione.

Altrettando duro è il commento del sindacalista sulla riconferma annunciata da Giorgia Meloni circa il taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024: “Mi sembra Totò che vende la fontana di Trevi. Il cuneo contributivo c’è già. Lo abbiamo conquistato con Draghi, poi la Meloni ha aggiunto qualcosina. Lo riconferma per un anno – spiega – ma non lo rende strutturale, né cambia nulla. Se non lo faceva, abbassava i salari, perché non li sta aumentando di un euro. E la riforma fiscale che sta facendo è contro i lavoratori e i pensionati, che sono poi quelli che pagano il 95% dell’Irpef“.

Landini aggiunge: “Sul fisco stanno facendo una follia. Quella legge di delega per la riforma fiscale votata in Parlamento è esattamente il contrario di cui abbiamo bisogno. Noi non abbiamo bisogno della flat tax, ma di combattere l’evasione fiscale e di smetterla coi condoni. Siamo al dodicesimo condono fiscale in un paese che ha 110 miliardi di evasione”.

Il leader della Cgil, infine, commenta l’arcinota promessa elettorale di Matteo Salvini di cancellare la legge Fornero e le dichiarazioni rese lo scorso 27 settembre dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri (“È nostro interesse che gente continui a lavorare invece di accedere alla pensione“): “Questi in campagna elettorale hanno detto solo balle clamorose. La legge Fornero non è stata affatto cancellata. Come ha detto Gorgetti, vogliono continuare a fare cassa sulle pensioni. Siamo alla follia: con la disoccupazione che c’è e i giovani che sono costretti ad andare via dall’Italia, questo governo vuole incentivare i lavoratori a continuare a lavorare anziché andare in pensione”.