“La sanità rimane la “cenerentola” dell’agenda politica per varie ragioni. In linea con i governi degli ultimi 15 anni, la sanità pubblica non rappresenta affatto una priorità politica neppure per l’attuale esecutivo”. È il giudizio tranchant della Fondazione Gimbe, che commenta i numeri della Nota di aggiornamento al Def notando che “il rapporto spesa sanitaria/Pil precipita dal 6,6% del 2023 al 6,2% nel 2024 e nel 2025, e poi ancora al 6,1% nel 2026. Rispetto al 2023, in termini assoluti la spesa sanitaria nel 2024 scende a 132.946 milioni (-1,3%), per poi risalire nel 2025 a 136.701 milioni (+2,8%) e a 138.972 milioni (+1,7%) nel 2026″. Dati che nelle scorse ore hanno messo in allarme i presidenti delle Regioni e stanno scatenando le critiche dei sindacati dei medici e delle opposizioni: dalle segretaria del Pd Elly Schlein a M5s e Azione, tutti hanno deprecato la riduzione dei finanziamenti. Che arriverebbe mentre, secondo l’Istat, la spesa sanitaria sostenuta di tasca propria dalle famiglie continua a salire – ha toccato i 36,5 miliardi nel 2021 – e il 7% degli italiani riferisce di rinunciare a cure necessarie per problemi economici o difficoltà di accesso al servizio.

Da anni in effetti l’Italia è sotto la media dell’Ocse e della Ue, che si assesta al 7,1% del Pil destinato alla spesa sanitaria. E la decisione di ridurre i fondi per la medicina territoriale che erano previsti nel Pnrr, rinviando gli investimenti a dopo il 2026, preoccupa molto gli addetti ai lavori. Va sottolineato però che al momento non è possibile parlare a ragion veduta di tagli per il prossimo anno e quelli successivi: i dati contenuti nella Nadef sono “a legislazione vigente“, cioè non tengono conto delle risorse che verranno inserite nella prossima legge di Bilancio. Il ministro alla Salute Orazio Schillaci ha spiegato in più occasioni che il Fondo sanitario, anche alla luce dell’inflazione, va aumentato di almeno 3-4 miliardi a fronte dei poco più di 2 in più appostati per il 2023. Solo nelle prossime settimane, con la presentazione della manovra, si saprà se quei fondi arriveranno. Per ora un confronto con la Nadef 2022 scritta dal governo Draghi, quando alla guida del ministero c’era Roberto Speranza, mostra che le risorse previste all’epoca per la sanità erano inferiori in valori assoluti – 131,7 miliardi contro 134,7 per il 2023 e 128 miliardi contro 132,9 per il 2024 – e praticamente identiche in rapporto al pil: 6,7% (contro 6,6%) nel 2023, 6,2% nel 2024, 6,1% (contro 6,2%) nel 2025. Sempre al netto della manovra, appunto.

Il Pd anche allora, nella sua proposta di risoluzione a prima firma Malpezzi, si era detto preoccupato per le riduzioni previste e aveva chiesto “un nuovo patto per la salute per riportare il livello della spesa sanitaria stabilmente al di sopra del 7 per cento del Pil“. Alleanza Verdi-Sinistra a sua volta aveva auspicato un aumento del fondo sanitario nazionale di 10 miliardi di euro in un triennio mentre i 5 Stelle avevano auspicato che si proseguisse “nell’azione di incremento delle risorse da destinare al funzionamento del Servizio sanitario nazionale, sia in termini di risorse finanziarie che professionali”. Leggi Anche Nella Nadef l’eredità della prima manovra Meloni: “Crollata la spesa reale per stipendi, acquisti della pa e investimenti. Il contrario di quel che serve per crescere”

Tornando alle valutazioni di Gimbe, la fondazione rileva che per il triennio 2024-2026 la Nadef stima una crescita media annua del Pil nominale del 3,5% “a fronte dell’1,1% di quella della spesa sanitaria, ovvero un investimento che impegna meno di 1/3 della crescita attesa del Pil. Infine, nonostante le dichiarazioni programmatiche sugli stanziamenti 2024-2026 da destinare al personale del SSN, non fa alcun cenno alla graduale abolizione del tetto di spesa per il personale sanitario, priorità assoluta per rilanciare le politiche del capitale umano”.

Per il presidente Nino Cartabellotta “la grave crisi di sostenibilità del SSN non garantisce più alla popolazione equità di accesso alle prestazioni sanitarie con pesanti conseguenze sulla salute delle persone e sull’aumento della spesa privata. A fronte di questo scenario, le stime NaDEF 2023 spingono la sanità pubblica sull’orlo del baratro, confermando che il rilancio del SSN non rappresenta una priorità politica nell’allocazione delle, pur limitate, risorse. Scivolando, lentamente ma inesorabilmente, da un Servizio Sanitario Nazionale basato sulla tutela di un diritto costituzionale, a 21 sistemi sanitari regionali basati sulle regole del libero mercato. E, ignorando, rispetto ad altri paesi, che lo stato di salute e benessere della popolazione condiziona la crescita del Pil: perché chi è malato non produce, non consuma e, spesso, limita anche l’attività lavorativa dei propri familiari”.