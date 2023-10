Momenti di tensione tra forze dell’ordine e i manifestanti contro Giorgia Meloni si sono verificati in piazza Castello a Torino a fine mattina. Il gruppo di giovani si è poi allontanato verso i Giardini reali, dalla parte opposta rispetto a piazza Carignano, dove nel Parlamento subalpino è in corso la seconda giornata del Festival delle Regioni, dove è presente anche la presidente del Consiglio. Nel video, la carica di due poliziotti ripresi da una studentessa col proprio cellulare: “Che cazzo fai – ha urlato a un agente – non vedi che è un ragazzino?“.