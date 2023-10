Cariche della polizia e scontri tra manifestanti e agenti al corteo di studenti che a Torino è stato organizzato per contestare la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Festival delle Regioni. Alla manifestazione hanno partecipato circa 300 persone che si sono radunate di fronte a Palazzo Nuovo, una delle principali sedi dell’università torinese. Per la maggior parte sono giovani e giovanissimi. Uno striscione recita “Meloni a Torino non sei la benvenuta” mentre molti ragazzi mostrano cartelli con la scritta “Soldi allo studio e non alla guerra” e “La vostra repressione non fermerà noi studenti”. L’intenzione dei manifestanti è di raggiungere il Teatro Carignano dove alle 12 è previsto l’intervento di Meloni. Ingente la presenza delle forze dell’ordine.

Le cariche sono avvenute in piazza Castello, vicino alla Prefettura di Torino. Fonti tra i partecipanti parlano di almeno un manifestante colpito e ferito alla testa con un manganello e alcuni contusi. Secondo una prima ricostruzione (da confermare) i manifestanti avrebbero voluto avvicinarsi al Teatro Carignano, ma le forze dell’ordine li hanno fermati. Gli studenti hanno provato a “sfondare” il blocco e a quel punto i poliziotti del reparto mobile hanno reagito con delle cariche cosiddette “di alleggerimento” che tradotto sono comunque manganellate sul fronte del corteo. In precedenza una cinquantina di manifestanti aveva percorso le strade del centro storico del capoluogo piemontese gridando slogan contro la presidente del Consiglio. Il gruppo, costantemente monitorato dalle forze dell’ordine era rimasto isolato dal grosso del corteo, che è rimasto bloccato dalla polizia e dalla Guardia di finanza in piazza Castello. La manifestazione èterminata davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’università.

“Ancora cariche e manganelli sui manifestanti in piazza Castello che contestavano legittimamente la presenza della Presidente Meloni e le politiche del Governo. L’incolumità di Meloni non era a rischio, è intollerabile che ogni dissenso sia gestito con la forza da un esecutivo che – dice il vice capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Marco Grimaldi – capisce solo la logica della punizione, della repressione e dell’inasprimento delle pene. Invece di spaccare la testa agli studenti bisognerebbe ricordarsi che le regole democratiche dicono altro”.

“A Torino sta andando in scena un’aggressione inammissibile da parte di facinorosi travestiti male da studenti, fuori da ogni regola democratica e pluralista. In piazza oggi, contro Giorgia Meloni, ci sono violenti che – sostiene la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli – stanno macchiando la nostra città e verso i quali le istituzioni locali devono reagire. Torino dovrebbe essere il luogo del confronto, dove il dissenso si esprime con il dialogo e invece, ancora una volta, dimostra di essere alla mercé di chi alimenta la propria violenza beneficiando di una tolleranza ormai inaccettabile. Mentre il centrodestra ha lavorato per una iniziativa che dà lustro al nostro territorio, vanno collocati sicuramente a sinistra coloro che stanno danneggiando Torino e stanno aggredendo agenti delle forze dell’ordine per attaccare il Governo. Aspettiamo parole nette di condanna da parte dei leader dell’opposizione”.

Notizia in aggiornamento