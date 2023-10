“Un provvedimento giudiziario in materia di protezione internazionale, emesso da un magistrato della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Catania, è oggetto fin da ieri di dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza parlamentare e persino della presidente del Consiglio che, per modi e contenuti, si traducono in autentici attacchi all’autonomia della magistratura“. Inizia così il documento che i consiglieri togati del Csm sottoporranno “con la massima urgenza” al Comitato di presidenza per chiedere l’apertura di una pratica a tutela di Iolanda Apostolico, la giudice di Catania che ha disapplicato il decreto Cutro sull’immigrazione. Le firme raccolte finora sono 13: hanno aderito i sette eletti progressisti di Area e Magistratura democratica (Marcello Basilico, Genantonio Chiarelli, Tullio Morello, Mariafrancesca Abenavoli, Maurizio Carbone e Mimma Miele), gli indipendenti Roberto Fontana e Andrea Mirenda e i quattro “moderati” di Unità per la costituzione (Marco Bisogni, Michele Forziati, Roberto D’Auria e Antonino Laganà). Ancora in dubbio, invece, le firme dei sei eletti della corrente conservatrice, Magistratura indipendente, molto vicina all’attuale governo. Il nodo sarà sciolto soltanto martedì mattina.

La richiesta cita le dichiarazioni contro la giudice arrivate dalla premier Giorgia Meloni, ma anche quelle del senatore di Forza Italia ed ex ministro Maurizio Gasparri: “A prescindere da ogni valutazione nel merito dell’atto in questione, l’accusa ai magistrati, con riferimento al contenuto di un provvedimento giurisdizionale, di essere “nemici della sicurezza della Nazione (…) un ostacolo alla difesa dell’ordine pubblico“, e di scagliarsi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto” pone in discussione la funzione stessa della giurisdizione in uno Stato di diritto. Nel contempo queste dichiarazioni, realizzando una grave delegittimazione professionale del giudice estensore dell’ordinanza, espongono lo stesso a indebiti attacchi mediatici aventi a oggetto la sua sfera personale“.

“Per queste ragioni i sottoscritti consiglieri chiedono, con la massima urgenza, l’apertura di una pratica a tutela”, si legge nell’atto. A decidere sull’apertura della pratica sarà il Comitato di presidenza, composto dal vicepresidente dell’organo Fabio Pinelli (membro laico eletto in quota Lega) dalla prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, della corrente conservatrice di Magistratura indipendente, e dal procuratore generale presso la Suprema Corte Luigi Salvato, dei moderati di Unità per la Costituzione.