Per sfottere i tifosi avversari del Sunderland hanno pensato bene di mostrare loro la foto di Bradley Lowery, il piccolo tifoso morto a 6 anni per una rara forma di tumore che per la sua causa aveva mobilitato tutto il mondo del calcio. Per questo motivo i due spettatori, di 31 e 24 anni, sono stati arrestati dalla polizia del South Yorkshire con l’accusa di oltraggio alla pubblica decenza. Sono stati individuati grazie a una foto che li ritrae mentre sghignazzano e uno di loro sul suo cellulare mostra l’immagine del piccolo Bradley. Lo scatto ha iniziato a circolare online e ha scandalizzato tutta l’Inghilterra.

L’episodio è accaduto durante la partita di venerdì tra il Sheffield Wednesday e appunto il Sunderland, valida per la Championship (la serie cadetta inglese) e terminata con il punteggio di 3 a 0 per gli ospiti. Il club però si è subito distanziato dal gesto dei suoi tifosi: ” Condanniamo fermamente questo comportamento oltraggioso e assolutamente deplorevole. Possiamo solo scusarci per l’indubbio dolore causato alla famiglia e agli amici di Bradley”. Inoltre, la società ha collaborato con la polizia per risalire all’identità dei due uomini che poi sono stati arrestati sabato sera e sono tuttora in carcere, come riporta la Bbc.

A Bradley Lowery fu diagnosticato un neuroblastoma – un raro tipo di cancro – quando aveva 18 mesi. Prima della sua morte nel 2017, era diventato la mascotte del Sunderland, la sua squadra del cuore: spesso presente allo stadio alle partite, aveva stretto un legame con l’allora attaccante del club, Jermain Defoe, che lo aveva definito “il mio miglior amico”. Tramite la Bradley Lowery Foundation erano stati raccolti molti fondi per le sue cure, ma purtroppo i medici avevano concluso che non c’era nulla da fare. La madre Gemma Lowery ha voluto ringraziare la polizia per il suo lavoro e anche lo Sheffield Wednesday “per la loro rapida condanna” dell’episodio. Nella sua dichiarazione, ha concluso: “Come diciamo sempre, il cancro non ha colori e, come tutti sappiamo, può colpire chiunque in qualsiasi momento.”