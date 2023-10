Probabilmente si tratta di uno degli errori più gravi mai visti da quando è stato introdotto il Var. Sicuramente un clamoroso fallimento nell’uso della tecnologia. L’Inghilterra calcistica è indignata dopo la decisione di annullare un gol all’attaccante del Liverpool Luis Diaz nella gara contro il Tottenham, poi terminata 2 a 1 in favore degli Hotspur, che hanno giocato per oltre un’ora in superiorità numerica. Il tecnico Jurgen Klopp a fine gara è una furia: contesta il cartellino rosso a Curtis Jones, ma soprattutto la stranezza di confermare al monitor un fuorigioco che non c’era: “La palla è tra le gambe di Salah e hanno disegnato una linea sbagliata. Non ho mai visto una partita con così tanti episodi ingiusti come questa, ci sono state decisioni folli“.

Alla fine sono arrivate le scuse dell’organismo arbitri inglese ‘Pgmol‘ che ha ammesso che la decisione di annullare il gol di Luis Diaz è stato “un errore umano significativo”. Sullo 0-0 il gol dell’esterno del Liverpool è stato annullato a seguito di un controllo insolitamente rapido del video assistente arbitrale (Var) Darren England, dove la consueta grafica della linea di fuorigioco non è stata mostrata. “La Pgmol riconosce che si è verificato un errore umano significativo”, si legge nella nota dell’organismo arbitrale inglese. “Pgmol effettuerà una revisione completa. Il gol di Luiz Diaz è stato annullato per fuorigioco dagli arbitri in campo. Si trattava di un chiaro ed evidente errore di fatto e avrebbe dovuto portare all’assegnazione del gol tramite l’intervento del Var. Tuttavia, il Var non è intervenuto”. Un mistero.