In questo, ha imparato dal migliore: quante volte Silvio Berlusconi ha usato il suo Milan per scopi elettorali. Ora tocca ad Adriano Galliani: tra tre settimane, il 22 e 23 ottobre, nel collegio di Monza-Brianza si voterà per le suppletive e lui è il candidato del centrodestra, il favorito a prendere il seggio al Senato lasciato vacante proprio dall’ex leader di Forza Italia. Per fare campagna elettorale servono colpi ad effetto. Et voilà: Alejandro ‘Papu’ Gomez è un nuovo giocatore del Monza. L’argentino ha ormai 35 anni e l’esperienza al Siviglia dopo l’addio all’Atalanta è stata tutt’altro che esaltante. Ma poco importa: è pur sempre una grande operazione di marketing. Utile ad alimentare la retorica del “colpo del condor“, come lo ha definito l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino. Utile a girare qualche clip per i social, come quella in cui Galliani insieme all’attaccante balla la famosa “Papu-Dance“. Il risultato stilistico non è eccezionale, per usare un eufemismo. Ma intanto c’è un’intera piazza che già sogna l’esordio di Gomez al Brianteo.