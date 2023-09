E’ rimasto in piedi sul ciglio di un ponte alto più di centro metri, sull’autostrada A8 all’altezza di Magnan, minacciando di lanciarsi nel vuoto, ma alla fine è stato salvato dai vigili del fuoco. L’uomo che sembra aver tentato il suicidio è Alexis Beka Beka, centrocampista francese di 22 anni del Nizza, squadra che è attualmente seconda in classifica in Ligue 1. Sul posto sono subito arrivati i servizi di emergenza, i vigili del fuoco e la gendarmeria. Sarebbe inoltre arrivato uno psicologo inviato dal club, che nel frattempo ha rinviato la conferenza stampa dell’allenatore, l’italiano Francesco Farioli. A quanto riferisce RMC Sport, diversi compagni di squadra avrebbero tentato di contattare l’ex fidanzata. Nel frattempo, nei pressi del viadotto è stato segnalato un ingorgo di 6 chilometri, con un tempo stimato per attraversarlo di circa un’ora.

Beka Beka, centrocampista francese di origini congolesi nato nel 2001 a Parigi, gioca nel Nizza dall’estate 2022. Il club di Ligue 1 lo ha acquistato per 14 milioni di euro dal Lokomotiv Mosca, ma non lo ha ancora schierato in campo durante questa stagione. Cresciuto nell’accademia del Caen, ha giocato con la Nazionale francese ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Secondo i quotidiani locali, il giovane avrebbe sofferto recentemente di una forte delusione sentimentale, che avrebbe accentuato una condizione di disagio generale.