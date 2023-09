“Il vice di Salvini, Andrea Crippa, paragona la Germania di Olaf Scholz a quella di Adolf Hitler? Da notare il luogo comune secondo cui i tedeschi sono nazisti. Quindi, se si fosse trattato di un politico scozzese, gli avrebbe dato del tirchio? O se fosse stato un politico turco , avrebbe detto che era un fumatore accanito? Siamo a livelli cavernicoli, che denotano il valore miserabile di questa classe politica e una situazione di difficoltà disperata della maggioranza di governo”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta l‘ultima sortita del vicesegretario della Lega, già resosi protagonista di un imbarazzante scivolone sul direttore del Museo egizio (“Forse voleva farlo fuori perché nel museo ospita troppe mummie immigrate“, ironizza Travaglio).

Il direttore del Fatto aggiunge: “Hanno vinto le elezioni dicendo che per l’Europa era finita la pacchia, adesso ci devono spiegare perché la pacchia è finita per noi. Sostenevano che avevano la ricetta infallibile per far sparire i migranti e si ritrovano coi migranti quasi triplicati rispetto ai governi precedenti. Quindi, devono inventarsi qualcosa. E cosa si inventano? La cosa più semplice: anziché trattare in Europa con paesi come Francia e Germania, che hanno comunque responsabilità gravissime perché nessuno nega che facciano i furbi, li prendono a calci e sputi in faccia. Ma con questi invece ci devi parlare, altrimenti la trattativa parte già in salita”.

E conclude: “Dato che questi non hanno nulla con cui sostituire la propaganda con cui hanno vinto le elezioni, dichiarano guerra un giorno alla Francia e un altro giorno alla Germania. Credo che un elettore della Lega o della Meloni si chieda se serva a qualcosa insultare Scholz o paragonare il governo tedesco a quello di Hitler. Non credo che serva. Quindi, penso che alla fine queste dichiarazioni siano un boomerang, oltre che una scemenza. Tra l’altro – chiosa – oggi solo il 5% dei migranti che sbarcano in Italia arrivano sulle navi delle Ong. Se uno volesse fare campagna elettorale al posto di Crippa, dovrebbe dire ai tedeschi: ‘Volete pagare le Ong? Benissimo. Quelli che arrivano con le vostre Ong ve li portate in Germania’. Questa sarebbe comunque propaganda, ma almeno sarebbe minimamente a tono rispetto alla stronzata di Crippa, che lascia il tempo che trova e che scredita il paese da cui proviene“.