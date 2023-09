“L’ho detto in Consiglio dei ministri: il lavoro che non hanno fatto i singoli ministri lo farà il ministro dell’Economia in loro vece, addirittura intensificherà i tagli della spending review“. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha varato la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Il ministro conferma quanto scritto da il Fatto Quotidiano sul ritardo con cui i ministri stanno rispondendo a quanto indicato loro dalla presidente Meloni e aggiunge: “L’obiettivo è quello di arrivare a 2 miliardi nel 2024 di taglio spese, compreso quanto già previsto”, ovvero 300 milioni di euro per il prossimo anno.