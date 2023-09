“È un governo che sui migranti è tutto chiacchiere e distintivo. Noi abbiamo fatto sette proposte e non abbiamo avuto risposte ma non mi stupisce perché le leggi che hanno prodotto disastri portano le firme della destra: la Bossi-Fini non può che produrre irregolarità”. Lo ha detto in conferenza stampa a Montecitorio la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sulla gestione dei migranti da parte del governo di Giorgia Meloni. “Quello che sta facendo la destra è lasciare sola l’Italia sull’accoglienza perché si mette a litigare con quei cinque Paesi che accolgono di più. E dove sono gli altri? Sono gli amici di Meloni che di accoglienza non vogliono proprio sentir parlare”.