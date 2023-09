Incidente domestico per Sophia Loren. L’attrice, 89 anni compiuti lo scorso 20 settembre, è caduta mentre era in bagno nella sua abitazione a Ginevra riportando diverse fratture all’anca. A darne notizia il ristorante di Bari dove era attesa martedì 26 settembre per l’inaugurazione, il quarto in Italia con il suo nome dopo Milano, Firenze e Fiumicino. Nella città pugliese era tutto pronto per l’arrivo della diva che avrebbe ricevuto anche la cittadinanza onoraria.

“L’attrice è stata prontamente trasportata in ospedale per gli opportuni accertamenti, all’attrice sono state diagnosticate delle fratture al femore – hanno fatto sapere dall’entourage di Loren – nel pomeriggio Sophia è stata operata con esito positivo. Dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la completa riabilitazione”. Al suo fianco sono presenti i figli Edoardo e Carlo Ponti.

Proprio dal figlio Edoardo era stata diretta nel film “La vita davanti a sé“, uscito nel 2020 su Netflx e ambientato interamente a Bari. Un bello spavento ma l’attrice ora proseguirà il suo percorso di riabilitazione, d’altronde come ha ricordato “la vita non è un gioco facile, richiede serietà e buon umore“. Utili per stare meglio e tornare nuovamente al centro della scena. La star del cinema italiano, premio Oscar nel 1962, aveva partecipato nei giorni scorsi come madrina alla sfilata evento “One night only” organizzata da Armani all’Arsenale di Venezia. A giugno era stata all’Arena di Verona al “Gran Gala per il centenario”, evento in onda su Rai1.