Max Verstappen ha dominato il Gran Premio di Formula 1 del Giappone ed è tornato a vincere dopo la parentesi al Gp di Singapore. Il pilota olandese della Red Bull ha comandato la gara sin dal primo giro sul tracciato di Suzuka, consegnando alla sua scuderia il titolo Costruttori 2023: Verstappen ha tenuto infatti la posizione dalla pole position fino alla bandiera a scacchi, dimostrando una superiorità impressionante. Dietro di lui, le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri hanno dato vita a una competizione accesa, ma non sono riuscite a minacciare il dominio dell’olandese.

Fuori dal podio, ancora una volta, la Ferrari di Charles Leclerc, che ha però ottenuto un solido quarto posto, seguito da Lewis Hamilton con la sua Mercedes in quinta posizione. L’altro ferrarista, Carlos Sainz, si è dovuto accontentare questa domenica del sesto posto, mentre George Russell con l’altra Mercedes ha conquistato la settima posizione. Alonso, Ocon e Gasly hanno completato la top ten.

La gara ha visto numerosi contatti al via e vari ritiri durante la corsa, tra cui quelli di Bottas, Stroll, Albon, Sargeant e Sergio Perez, quest’ultimo penalizzato due volte per il suo comportamento in pista e costretto al ritiro nella prima parte della competizione.

La vittoria di Verstappen a Suzuka rappresenta la sua tredicesima vittoria stagionale su sedici Gran Premi e lo avvicina ulteriormente al suo terzo titolo mondiale. Intanto la Red Bull, grazie al podio odierno, ha conquistato il sesto titolo Costruttori, un risultato che ha entusiasmato il team principal Christian Horner: “È un anno fantastico, la testimonianza di un incredibile lavoro. Max è di un livello superiore rispetto a tutti gli altri”, le sue parole cariche di entusiasmo. Adesso l’appuntamento è per domenica 8 ottobre in Qatar.