Il Gran Premio di India della MotoGp è di Marco Bezzecchi. Il pilota della VR46 vince una gara dura e combattuta davanti a Jorge Martin, che ha accusato un malore al rientro ai box dovuto a un calo di pressione. Sul gradino più basso del podio la Yamaha di Fabio Quartararo, i cui attacchi alla seconda piazza nel finale sono risultati vani. Fuori a otto giri dalla fine il leader della classifica mondiale Pecco Bagnaia, caduto mentre era in seconda posizione. Quarto posto per Brad Binder (Ktm) davanti a Mir, a seguire Zarco, Morbidelli, Vinales e Marc Marquez. Decimo Raul Fernandez.

Con il secondo posto conquistato e lo “zero” del pilota della Ducati, Martin (che ha avuto anche un problema alla tuta, apertasi in corsa) si avvicina a -13 da Bagnaia in classifica generale. La vittoria di Bezzecchi vale invece il -44 dal campione del mondo in carica. “È la mia vittoria più emozionante. La volevo ieri ma oggi è anche meglio. Mi sentivo bene con la moto. Ho cercato di mettermi davanti, non volevo prendere paga. Ho fatto il mio passo pur cercando di gestire le gomme. L’ho gestita bene anche con le potenze”, ha detto il pilota della VR46a Sky Sport, dopo al vittoria.

“In staccata sono più vicino a Pecco, ho sempre rincorso in questo particolare. Da subito mi sono messo in testa che dovevo staccare forte”, ha aggiunto. “Condizioni meteo proibitive? Quando sei a posto con la moto fai meno fatica. In queste condizioni siamo rimasti sorpresi di questo caldo qui in India, il venerdì è stata una delle giornate più toste della mia carriera, non avendo aria calda delle altre moto mi sono gestito bene”, ha aggiunto.