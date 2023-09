Le luci al neon del Circuito Internazionale di Suzuka illuminano una competizione sempre più serrata. Il Gran Premio di Formula 1 del Giappone si prepara a scattare, con i piloti impegnati non solo a conquistare il podio ma anche a fare incetta di punti per il mondiale. Finora, le qualifiche non hanno deluso, offrendo spettacolo e suspense: adesso tutti gli occhi sono puntati sulla gara. I semafori si spegneranno quando in Italia saranno le ore 7:00 di domenica 24 settembre. In pole partirà, ancora una volta, Max Verstappen, seguito dalle due McLaren. Ecco tutta la griglia di partenza.

Max Verstappen alla Pole Position

Il pilota olandese Max Verstappen della Red Bull Racing ha conquistato ancora una volta la pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, segnando la sua nona pole della stagione con un tempo di 1’28″877. Verstappen ha dominato la sessione di qualifica, precedendo di oltre mezzo secondo la McLaren di Oscar Piastri (+0″581) e quella di Lando Norris (+0″616): “È stato un weekend incredibile, specialmente in qualifica quando si può spingere al limite è davvero una splendida sensazione – ha commentato l’olandese -. Siamo reduci da un weekend negativo a Singapore però già dalla preparazione al Gp credevamo che questa sarebbe stata una pista per noi – ha proseguito il pilota della Red Bull – Fin dal primo giro però siamo andati molto bene, abbiamo trovato dei miglioramenti qua e là. Fare la pole qui è fantastico”.

Ferrari: Leclerc e Sainz in seconda e terza fila

La Scuderia Ferrari ha fatto un ritorno sorprendente alle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Charles Leclerc si è posizionato al quarto posto, mentre Carlos Sainz è sesto. Tra le due rosse, l’altra Red Bull di Sergio Perez ha ottenuto il quinto posto.

Mercedes: Hamilton e Russell nella Top Ten

Le due Mercedes, guidate da Lewis Hamilton e George Russell, si sono qualificate rispettivamente al settimo e all’ottavo posto. Completano la top ten l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda e l’Aston Martin di Fernando Alonso.