Papa Francesco al Senato 21 anni dopo la storica visita di Wojtyla in Parlamento: unico precedente alla visita di Francesco alla camera ardente dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, allestita a Palazzo Madama. Il 14 novembre del 2002 Papa Giovanni Paolo II si recò in visita alla Camera dei deputati. Karol Wojtyla parlò a deputati e senatori da cui riceve un lungo e fragoroso applauso, nella prima storica visita di un Pontefice al Parlamento italiano. Giovanni Paolo II entrò in aula di Montecitorio salutando con la mano in tutte le direzioni, mentre deputati e senatori lo accolsero con un lunghissimo applauso.