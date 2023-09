Tragedia scampata per un soffio nel bolognese, dove una ragazzina di 15 anni ha tentato il suicidio buttandosi da un ponte. L’incidente è avvenuto sabato 23 settembre al confine tra Bologna e San Lazzaro. La giovane è stata soccorsa dai vigili del fuoco prontamente intervenuti grazie alla segnalazione del padre, che ne ha geolocalizzato il cellulare per raggiungerla e cercare di sventare il gesto. La ragazza ha fatto una volo di 7 metri ma è salva e le sue condizioni sono stabili.

Secondo le prime ricostruzioni la ragazza, dopo essere stata accompagnata davanti a scuola dal padre, ha mandato un messaggio lapidario alla migliore amica nel quale comunicava l’intenzione di togliersi la vita. “La faccio finita”, ha scritto la 15enne mentre si dirigeva verso il ponte di via Giuseppe Dozza, che dà sul torrente Savena. Pronta la reazione dell’amica, che ha comunicato i suoi timori al padre della ragazza, urgendolo a intervenire. L’uomo è quindi riuscito a localizzare la figlia attraverso la geolocalizzazione del cellulare e ha raggiunto il ponte. Una volta sul posto, non ha visto la figlia ma solamente il suo zaino e ha nel frattempo avvertito i carabinieri dell’emergenza. All’arrivo di padre e soccorsi la ragazza si era già gettata e si trovava, ancora viva ma in grave pericolo, tra le correnti del Savena. È stata quindi soccorsa dai vigili del fuoco insieme al nucleo sommozzatori regionale e al soccorso Speleo alpino fluviale (Saf) e trasportata all’ospedale Maggiore in codice azzurro, ovvero con condizioni stabili e senza rischio evolutivo. Ha riportato una frattura al femore e varie contusioni.

La Procura per i minorenni dell’Emilia Romagna è stata informata dell’incidente ma dai primi accertamenti non emergono responsabilità esterne sull’accaduto. La ragazza non soffriva di disturbi diagnosticati ma familiari ed esperti stanno lavorando per comprendere motivo e contesto del suo disagio e conseguente gesto.