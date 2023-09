Funerali di Stato e lutto nazionale per Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica italiana scomparso nella serata di venerdì 22 settembre. Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha annunciato la disposizione delle esequie di Stato con la proclamazione del lutto nazionale per il giorno delle celebrazioni dei funerali, che si terranno martedì prossimo alla Camera, in piazza Montecitorio, con una cerimonia laica. Fino ad allora, le bandiere nazionali ed europee saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici in Italia e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Mentre i capi di Stato e i vertici delle istituzioni internazionali continuano a ricordare l’ex presidente con messaggi di cordoglio, arrivati anche da Vladimir Putin.

La camera ardente in cui sarà possibile rendere omaggio a Napolitano sarà allestita al Senato, con l’apertura al pubblico prevista a partire da domenica alle 10 alla presenza del presidente della Repubblica e del presidente del Senato. Dalle 11 l’accesso sarà aperto a tutti fino alle 18 e poi dalle 10 alle 16 di lunedì. Intanto, il tributo a Napolitano, una delle figure più influenti nella storia politica italiana, continua senza sosta. “Mi unisco al popolo italiano e al mondo nel lutto per la perdita dell’ex presidente Giorgio Napolitano, uno statista che ha dedicato la sua vita alla democrazia, ai diritti umani e all’unità europea. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e al popolo italiano”, ha scritto su Twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Parole di cordoglio anche dal presidente francese Emanuel Macron, che ha definito Napolitano una “figura eminente della politica italiana, europeo convinto”. “Piango la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano”, ha scritto invece in una nota la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. “Un imponente statista italiano, con un forte cuore europeo. È stato un’ancora di stabilità per il suo Paese nei momenti difficili, profondamente convinto che un’Europa unita fosse nell’interesse dei suoi cittadini”, ha aggiunto la presidente della Commissione. Condoglianze sono arrivate anche dalla Russia: “Caro signor Mattarella, la prego di accettare le mie più sentite condoglianze per la scomparsa dell’ex presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano”, ha scritto Vladimir Putin in un messaggio inviato al Quirinale.

“È venuto a mancare – ha scritto il Cremlino – uno statista eccezionale”. Quindi Putin ha elogiato Napolitano definendolo un “vero patriota italiano” e ha sostenuto: “Nella sua giovinezza Napolitano lottò coraggiosamente contro il fascismo nelle file della Resistenza e poi ha servito fedelmente per molti anni il suo paese, anche come presidente e in altre alte cariche governative”. Putin ha poi ricordato di aver avuto la fortuna di parlare con Napolitano in diverse occasioni e “conserverà per sempre un caro ricordo”.