Quasi 700 turisti sono stati evacuati ieri sera dall’hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera di Cefalù, assediata da un incendio rovinoso. Gli ospiti dell’albergo sono stati portati al palazzetto dello sport e sono stati fatti rientrare stamattina. Nel video, rilanciato dal deputato dell’Ars Ismaele La Vardera, che oggi è andato proprio a Cefalù, si vedono i momenti concitati della fuga dalla struttura. Il Costa Verde si trova vicino a Mazzaforno dove ieri alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare. È la stessa zona in cui ieri pomeriggio una donna è morta bruciata mentre cercava di salvare i suoi cavalli in una stalla circondata dalle fiamme.

“Il rogo continua a bruciare, ma il Costa verde è in sicurezza, i turisti sono rientrati – dice il titolare dell’albergo Giuseppe Farinella sui social – I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte ed ora le zone in cui sorge il Costa Verde sono lontane dal fuoco e non sono più in pericolo. Il forte vento e l’erba inaridita per la calura e per mancanza di piogge, hanno alimentato gli incendi e i disagi, ma va denunciato con chiarezza – sottolinea Farinella – che i roghi sono provocati da mani fomentatrici di odio verso il creato e la popolazione: si tratta di gesti criminali, motivati da una pura logica criminale. Ai turisti ospiti del Costa Verde chiediamo perdono”.

Durante la notte ci sono stati 36 interventi, solo nel Palermitano, che hanno visto impegnati vigili del fuoco di cui 32 solo per incendi di vegetazione. Per fronteggiare i tanti incendi è stato disposto il raddoppio del personale in servizio, oltre a quello proveniente dalle altre province della regione. Per tutta la notte hanno lavorato 22 squadre di cui 11 provenienti dagli altri comandi di Catania, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Trapani e Agrigento). Gli incendi sono divampati nei comuni di Gratteri, Lascari, Cefalù, Trabia, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Bagheria, Carini, Torretta, Partinico, Monreale, Corleone, Camporeale, Palazzo Adriano, San Cipirello, Campofelice, Termini Imerese, Gibilrossa, Aspra, Giardinello, Montelepre mentre su Palermo le zone maggiormente colpite sono Bonagia e la zona di Via Ernesto Basile.