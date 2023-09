Filippa Lagerback compie 50 anni e lancia un messaggio sull’importanza della bellezza interiore e l’accettazione di sé. Lo fa condividendo sul profilo Instagram di “Che Tempo Che Fa” alcune foto in cui appare senza trucco e sorridente: “Sono cresciuta con il concetto della bellezza interiore, dove guardarsi troppo allo specchio era sconsigliato e creme, trucchi e prodotti di bellezza erano considerati superflui – scrive a corredo delle immagini -, perché tanto l’interiore si nutre e cura in altri modi. Buffo pensare che il destino mi abbia portato a fare la modella per tanti anni, prima di approdare alla tv, dove l’aspetto conta eccome. I miei agenti negli anni hanno “consigliato” interventi chirurgici: ‘dovresti rifarti il naso che fa ombra nelle foto’ al ‘con un seno piu’ grande potresti fare un calendario’ ma sono sempre andata contro questi ‘preziosi consigli’ con le parole della mamma ben chiare in testa”.

E ancora, spiega: “Invece mi curo, il giusto, con creme e trattamenti che non gonfiano, non cambiano, non paralizzano né alterano il mio volto o la mia essenza. Vorrei invecchiare riconoscendomi, apprezzando il mio volto che cambia con gli anni”, conclude. In sintesi, Filippa Lagerback ha celebrato il suo compleanno con un messaggio di autenticità e accettazione di sé, promuovendo l’importanza della bellezza interiore. Tanti i messaggi di auguri nei commenti al post, tra cui spicca quello della collega e amica Luciana Littizzetto, compagna d’avventure proprio a “Che Tempo Che Fa”: “Buon compleanno gemella diversa! Sii sempre gnocca…dentro e fuori”, ha scritto la comica torinese condividendo una foto buffa di loro due insieme.