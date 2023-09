Quasi cinquemila euro, per la precisione 4.938, per evitare di essere trattenuti in un centro in attesa della definizione della domanda di asilo. È l’importo dell'”idonea garanzia finanziaria” prevista a carico dei migranti “durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato”, introdotta dal decreto Cutro dello scorso 10 marzo. A individuare la somma, come previsto dal testo di legge, è un decreto del ministro dell’Interno di concerto con i colleghi della Giustizia e dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre. Vi si legge che la garanzia – una sorta di cauzione per scampare alla detenzione nei centri – dev’essere in grado “di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità: a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale; b) della somma occorrente al rimpatrio; c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona”. “L’aggiornamento dell’importo”, si legge ancora all’articolo 2, “è avviato a cadenza biennale, di seguito alla definizione del costo medio del rimpatrio“, che a sua volta viene determinato entro il 30 gennaio di ogni anno. L’articolo 3 prevede che al richiedente asilo sia “dato immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria”, la quale dev’essere versata “entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico”, “in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa”. Inoltre, si legge, la cauzione “è individuale e non può essere versata da terzi”. Nel caso in cui “lo straniero si allontani indebitamente”, recita l’articolo 4, “il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all’escussione della stessa”.

Contro il decreto si scagliano gli esponenti del centrosinistra e del terzo settore: “La norma del governo che chiede ai richiedenti asilo di versare una somma di cinquemila euro per evitare di essere trattenuti all’interno dei Cpr è scafismo di Stato, una tangente discriminatoria, classista e disumana, verso chi scappa da fame e guerre. Ci sarebbe da vergognarsi solo per averlo pensato. Ma c’è di peggio: questa norma è illegale, in quanto la Corte di Giustizia europea nel 2020 ha già sanzionato una misura analoga introdotta dall’Ungheria”, attacca il segretario di +Europa Riccardo Magi. Per Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell’Arci, quella del governo è “una previsione fuori dalla realtà: sono persone senza documenti, che fanno se li portano in mare i soldi? Se proprio vogliamo chiedere una fidejussione chiediamola per farli entrare legalmente: anziché partire e mettersi nelle mani dei trafficanti, potrebbero chiedere un visto con questa garanzia in caso di rimpatrio. Questo governo continua a produrre decisioni impraticabili che vanno nella direzione di alimentare l’idea che ci sia un’invasione. Che non c’è”, dichiara. “L’ennesima vergogna di un governo mosso solo da istinti repressivi e punitivi. Ma a quante follie dovremo ancora assistere prima che capiscano che devono cambiare strada?”, twitta il deputato Pd Piero Fassino. “Non ce la fanno, è più forte di loro: anche la richiesta di asilo diventa una questione di censo”, scrive invece Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Alleanza Verdi e sinistra: “La misura pubblicata oggi in Gazzetta ufficiale è oscena e incommentabile. Dicevano di voler dare la caccia agli scafisti in tutto il globo terracqueo e invece si comportano come loro, taglieggiando cinquemila euro con fideiussione bancaria”.