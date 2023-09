Non voleva che accarezzasse il suo cane e per tutta risposta è stato aggredito a pugni e morsi, perdendo parte di un orecchio. L’episodio è avvenuto lunedì 18 settembre a Monza, in pieno centro. La vittima dell’aggressione è un uomo di 53 anni, cittadino inglese di origine russa residente in Italia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava passeggiando con il suo cane quando è stato avvicinato da due ragazzi italiani, che gli hanno chiesto di accarezzare l’animale. Di fronte al rifiuto del padrone, i ragazzi hanno provato comunque a toccare il cane ed è scattata una lite.

Il 53enne avrebbe infatti apostrofato i ragazzi con commenti ingiuriosi per il loro comportamento, venendo in risposta preso a spintoni. Uno dei due, un giovane di 20 anni successivamente identificato dalla polizia, ha preso a pugni l’uomo, lo ha fatto cadere a terra e lo ha preso a morsi, staccandogli parzialmente un orecchio. La vittima è stata soccorsa dal personale medico e trasportata all’ospedale San Gerardo, dove gli è stato diagnosticato il distacco di circa 2,5 centimetri della parte superiore del padiglione auricolare, con una prognosi iniziale di 30 giorni.

L’autore dell’aggressione è stato individuato grazie alla testimonianza dei passanti e con l’aiuto dei video di sorveglianza di telecamere presenti nella zona. È stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso ed è ora indagato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate. Non ci sono provvedimenti invece nei confronti del secondo ragazzo coinvolto nella lite.