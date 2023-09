“Mangiate più pesto e fatevi meno canne”. E via che apre il barattolo, vi infila un dito e si mangia un po’ di condimento tipico genovese. Il protagonista della “performance” è il deputato leghista Francesco Bruzzone, che con questo intervento ha voluto rispondere al Partito democratico e a Mattia Santori, che in Consiglio comunale a Bologna aveva difeso l’uso della cannabis. Bruzzone, in questi giorni, ha presentato un’interrogazione al ministro della Difesa chiedendo di spostare i soldi destinati al reparto dei carabinieri Soarda (antibracconaggio) ai cacciatori “vittime di azioni eco-terroristiche”.