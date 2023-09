E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione Filippo Momesso, 24 anni, pilota di motociclismo che aveva partecipato al Campionato italiano motociclismo di velocità. A dare la notizia sono stati i giornali del Veneto: il giovane era originario di Oderzo, in provincia di Treviso, e si era trasferito in Trentino per studiare. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, anche se al momento non è ancora noto se verrà disposta l’autopsia.

Momesso era originario di Oderzo, in provincia di Treviso. Aveva deciso di frequentare l’università di Trento dove a luglio si era laureato in ingegneria informatica. Una carriera accademica portata avanti parallelamente a quella in pista. In questa stagione Momesso aveva gareggiato prima nel National Trophy1000 e poi di nuovo nel trofeo Aprilia RS660, sul circuito del Mugello: lì, ai primi di settembre, era pure salito sul podio.