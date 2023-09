Due versioni differenti per uno stesso episodio. Nelle scorse ore Mirko e Igor di Temptation Island hanno riferito di essersi incontrati in discoteca, ma se il primo ha parlato di minacce da parte del tentatore, il secondo ha smentito tutto. Breve riepilogo delle puntate precedenti: Mirko ha partecipato a Temptation Island con la fidanzata Perla, ma i due sono usciti separati dal programma. Lui infatti si è innamorato della tentatrice Greta, mentre lei si è avvicinata al tentatore Igor. Nello studio di Uomini e Donne le coppie così rimescolate si sono incontrate e confrontate in modo molto pacifico. Peccato però che dopo quell’incontro le liti siano proseguite sui social. E arriviamo all’ultimo (per ora) capitolo della vicenda.

LA VERSIONE DI MIRKO BRUNETTI – Mirko ha spiegato su Instagram: “Vi voglio raccontare un episodio che è accaduto ieri sera abbastanza vergognoso, da cui io mi dissocio completamente. Ero a ballare con i miei amici in discoteca, in maniera molto tranquilla, Igor ha avuto la brillante idea di avvicinarsi con un’aria da bulletto, insultandomi e nonostante io gli dicessi che non volevo rotture di cogl***ni, di andarsene, ha continuato, dopo che sono stato anche toccato in faccia è stato buttato fuori. Mi dissocio perché sono situazioni veramente brutte, io non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere, non mi sono mai permesso di parlare male di nessuno”. Quindi ha postato lo screen delle chiamate ricevute dal rivale che ha cercato di contattarlo anche fuori dalla discoteca e ha concluso: “Ragazzi io ho poco da rispondere, chi ha avuto modo di conoscermi sa l’educazione che ho nello stare con le persone. Ieri sera per fortuna hanno visto tutti il mio comportamento nel non voler stare in quella situazione. Il fatto che lui sia stato portato fuori e io no dice tutto. Può dire quello che vuole. E soprattutto le cose non si risolvono con modi da bulletto dentro una discoteca nei confronti di una persona che stava passando una serata in tranquillità. Visto che tra l’altro non è nuovo a situazioni del genere”.

LA VERSIONE DI IGOR ZEETTI – Di tutt’altro avviso è Igor Zeetti, che ha spiegato di essersi avvicinato tranquillamente a Mirko per chiedere il motivo per cui nei giorni precedenti avesse riferito di aver ricevuto minacce da persone di Roma che in molti hanno identificato proprio con Igor. Brunetti avrebbe però assunto modi non concilianti e una persona della discoteca li avrebbe invitati ad allontanarsi per non creare situazioni spiacevoli, ma non ci sarebbe stato alcuno scontro fisico. È vero che Igor ha cercato telefonicamente Mirko, ma lui assicura di averlo fatto solo per avere un chiarimento pacifico. Zeetti ha assicurato, comunque, che d’ora in poi non risponderà più in merito alla questione.