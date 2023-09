Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non ha ancora incontrato l’Anpi per il rinnovo del protocollo che permette di organizzare nelle scuole (gratuitamente) lezioni su Costituzione e Resistenza. Protocollo che ha una scadenza triennale e la cui riconferma andrebbe fatta entro il mese di settembre. A denunciarlo è il presidente dell’Associazione nazionale partigiani Gianfranco Pagliarulo che, in una lettera-appello inviata al presidente della Repubblica e alla presidente del Consiglio, esprimere “sincero rammarico” per la situazione di stasi.

La lettera-appello – “Con sincero rammarico”, si legge nel testo che ilfattoquotidiano.it ha potuto leggere, “ci vediamo costretti a mettere a parte del disappunto in noi provocato dal mancato riscontro del Ministro dell’Istruzione e del Merito alle nostre richieste di incontro, inoltrate il 3 novembre 2022, il 23 febbraio 2023 e il 23 giugno 2023 e aventi per oggetto il protocollo d’intesa fra l’Anpi e il Ministero dell’Istruzione e del Merito”. Tale protocollo, continua la lettera “in essere dal 2014, sempre finora rinnovato a cadenza triennale e il cui termine di validità è fissato al settembre dell’anno in corso, attesta la volontà condivisa di ‘promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione e di consultazione permanente al fine di realizzare attività programmatiche nelle scuole e per le scuole volte a divulgare i valori espressi nella Costituzione repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale'”. Scrive ancora Pagliarulo: “Lo sconcerto a fronte del silenzio del Ministro deriva dalla consapevolezza di avere agito in tutti questi anni con disinteresse e serietà (come può essere comprovato dai funzionari ministeriali con cui la nostra Associazione ha intrattenuto costanti e proficui rapporti di collaborazione), e di avere contribuito con il nostro impegno a migliorare e arricchire la qualità dell’offerta formativa del sistema scolastico pubblico”.

Le proteste – Alle proteste dell’Anpi si è associata la segretaria generale della Flc Cgil Gianna Fracassi. “Riteniamo molto grave”, ha scritto in una nota, “il fatto che il ministero dell’Istruzione non abbia ancora rinnovato quello che da quasi dieci anni è un accordo con l’Associazione nazionale partigiani. I valori della Resistenza e della Costituzione appartengono a tutte e tutti e sono alla base di un’istruzione che, così come la Carta prescrive, ha come compito principale quello di formare cittadine e cittadini consapevoli. Ci auguriamo dunque, che il ministero sblocchi al più presto il rinnovo dell’accordo e che il ruolo fondamentale dell’Anpi nella storia e nella memoria del Paese, non venga piegato a pessime logiche politiche di parte”. A loro si è associato il capogruppo dem in commissione Antimafia Walter Verini: “Far conoscere, diffondere, discutere nelle scuole contenuti e valori della Costituzione nata dalla Resistenza fa crescere le coscienze, fa diventare cittadini responsabili. Migliora la salute della democrazia e della società”. E ha chiuso: “Ci uniamo all’appello” di Pagliarulo, “si rinnovi questo accordo. Questa esperienza non deve, non può essere interrotta. Rafforzare e far vivere ogni giorno le radici della nostra democrazia vuol dire far vivere il futuro di una società aperta e solidale”.