Micheal Abatecola ha 32 anni e vive a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo. Nei giorni scorsi ha denunciato per stalking e lesioni personali il comandante della locale stazione dei carabinieri, Fabio Ceccarelli, con l’accusa (supportata da materiali video) di avergli dato uno schiaffo in faccia tanto forte da far cadere gli occhiali. La scena è stata ripresa da una telecamera interna all’abitazione della vittima e il video, oltre ad essere finito negli atti d’indagine della Procura, è stato diffuso dalla testata Tusciaweb.eu. “È un mese che vivo fuori casa e ho paura di tornare e di trovare qualcuno che mi aspetti lì” ha dichiarato il giovane all’agenzia Lapresse. “Il maresciallo dei carabinieri che ha schiaffeggiato il mio assistito – sottolinea sempre alla LaPresse l’avvocato Franco Taurchini – qualche giorno dopo il fatto avrebbe contattato un suo amico medico della Asl di zona per fare un ‘trattamento sanitario obbligatorio al mio assistito che non soffre di nessuna patologia psichiatrica e non ha mai dato segni di squilibrio. Abbiamo notato, conclude il legale, che la Procura di Viterbo ha preso sottogamba questo grave episodio”.

La vicenda, risale al 14 agosto quando una vicina, a suo dire infastidita , dalla musica ad alto volume che proveniva da casa del 32enne, dopo averlo invitato ad abbassare l’audio ha chiamato i carabinieri. Quando la pattuglia è intervenuta in via Oscura 6, nel comune di Castiglione in Teverina, l’uomo avrebbe risposto male ai militari facendogli notare che era un conoscente del maresciallo e che aveva anche il suo numero di cellulare, tanto da chiamarlo in quel momento e di farlo intervenire. Quando il sottufficiale è arrivato, e appena il 32enne gli ha aperto la porta, lo ha schiaffeggiato tanto da fargli volare gli occhiali. A oggi, i vertici dell’Arma dei carabinieri non avrebbero ancora adottato provvedimenti disciplinari cautelari nei confronti del maresciallo.

video concesso da Tusciaweb.eu