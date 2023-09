Il Ministro Valditara non risponde all’Anpi. Dobbiamo rinnovare il protocollo col Ministero dell’Istruzione, che esiste dal 2014, con cui portiamo nelle scuole valori di cittadinanza attiva, Costituzione e Resistenza. Grazie al protocollo abbiamo promosso nelle scuole incontri e lezioni con storici e costituzionalisti di altissimo livello. Perché oggi si dovrebbe interrompere questo circuito virtuoso a esclusivo vantaggio di una seria educazione civile e repubblicana?

Ecco la lettera:

Con sincero rammarico ci vediamo costretti a mettere a parte le SS.LL. del disappunto in noi provocato dal mancato riscontro del Ministro dell’Istruzione e del Merito alle nostre richieste di incontro, inoltrate il 3 novembre 2022, il 23 febbraio 2023 e il 23 giugno 2023 e aventi per oggetto il protocollo d’intesa fra l’ANPI e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Tale protocollo, in essere dal 2014, sempre finora rinnovato a cadenza triennale e il cui termine di validità è fissato al settembre dell’anno in corso, attesta la volontà condivisa di “promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione e di consultazione permanente al fine di realizzare attività programmatiche nelle scuole e per le scuole volte a divulgare i valori espressi nella Costituzione repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale”.

Lo sconcerto a fronte del silenzio del Ministro deriva dalla consapevolezza di avere agito in tutti questi anni con disinteresse e serietà (come può essere comprovato dai funzionari ministeriali con cui la nostra Associazione ha intrattenuto costanti e proficui rapporti di collaborazione), e di avere contribuito con il nostro impegno a migliorare e arricchire la qualità dell’offerta formativa del sistema scolastico pubblico. Alleghiamo a testimonianza un report in cui, in modo sintetico, sono riportati i risultati del lavoro fin qui svolto.

Augurandoci che la presente nota possa riscuotere l’attenzione degli illustri e autorevoli destinatari, inviamo deferenti saluti.