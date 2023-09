Si è svolta questa mattina davanti al ministero della Difesa la manifestazione di Osa, Cambiare rotta e Potere al popolo contro gli investimenti in armi e contro le guerre dopo l’incidente di ieri dove un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato contro un’auto uccidento una bambina di 5 anni. “A Crosetto diciamo che non è accettabile che muoiano le persone per la vostra becera propaganda bellicista. Continua la propaganda nelle nostra scuole sulla guerra. Per questo stiamo organizzando una manifestazione nazionale il 4 novembre contro la guerra che toglie solo soldi ai settori del welfare come il reddito di cittadinanza”.