Una donna di 70 anni è morta dopo essere stata investita da un camion compattatore di rifiuti dell’Amsa in via Trasimeno, a Milano. Inutile l’intervento di due ambulanze e di una automedica, che hanno soccorso e traferito la donna – ritrovata in arresto cardiaco – in codice rosso all’ospedale San Raffaele, dove è deceduta poco dopo il suo arrivo. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente è avvenuto intorno alle 11 di lunedì, la donna sarebbe stata travolta dalla parte posteriore di un camion compattatore dell’Amsa. Ricostruire la dinamica dell’incidente spetterà alla Polizia locale.

A pochi giorni dall’incidente in cui ha perso la vita il 28enne Vassil Facchetti, investito dopo una serata in discoteca da un automobilista che non si è fermato a prestargli soccorso, la scia di incidenti con protagonisti pedoni o ciclisti nel capoluogo lombardo non accenna a fermarsi. A fine agosto, invece, in Porta Romana era stata investita e uccisa una 28enne, Francesca Quaglia.

In Italia sono 294 i pedoni morti tra gennaio e settembre 2023 secondo l’ultimo bollettino dell’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps). Di questi, 32 vittime sono in Lombardia. Il record di decessi lo detiene però il Lazio, con 48 morti sulla strada di cui 26 solo a Roma. Molti sono stati uccisi mentre camminavano sulle strisce pedonali o sul marciapiede. Dal report emerge poi che gli anziani sono i più indifesi, con 146 pedoni tra le vittime che avevano più di 65 anni.