Billy Miller è morto. Il celebre attore di tante seguitissime soap statunitensi aveva 43 anni. La sua manager, Marnie Sparer, in una dichiarazione rilasciata a Variety, ha spiegato che Miller “stava lottando contro una forte depressione”. Miller è morto venerdì scorso ad Austin, in Texas, due giorni prima di quello che sarebbe stato il suo 44esimo compleanno.

Nato in Oklahoma e cresciuto in Texas, Miller si è dilettato come modello prima di approdare alla televisione nei panni di Richie Novak nella soap opera della ABC All My Children, ruolo che ha interpretato dal 2007 al 2008. Dal 2008 al 2014, ha interpretato Billy Abbott in The Young and the Restless della CBS per più di 700 episodi, vincendo tre Daytime Emmy, di cui uno come miglior attore protagonista in una serie drammatica e due volte come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.

Infine nel 2014, Miller si è unito al cast di General Hospital, interpretando il ruolo di Jason Morgan e Drew Cain, rimanendovi fino al 2019. Miller è apparso anche in una manciata di episodi del legal drama statunitense Suits e in 10 episodi di Truth Be Told di Apply TV+, come in American Sniper di Clint Eastwood.