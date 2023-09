Sarebbe l’ennesimo colpo di Stato in Africa centrale quello che diversi media, tra cui quelli russi, sostengono essere in corso nella Repubblica del Congo (Congo Brazzaville) mentre il presidente Denis Sassou Nguesso si trova negli Stati Uniti. Al momento, però, si tratta solo di informazioni parziali e da verificare, mentre il ministro locale per la Comunicazione e i Media, Thierry Moungalla, ha smentito su Twitter che dei ribelli abbiano preso il potere nel Paese: “Informazioni fantasiose riportano eventi gravi in corso a Brazzaville – ha scritto – Il governo smentisce questa fake news. Rassicuriamo l’opinione pubblica sulla tranquillità che regna e invitiamo le persone a svolgere con serenità le proprie attività”.