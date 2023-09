Il programma della visita a Lampedusa della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stato interrotto dalla protesta di alcune decine di cittadini dell’isola che hanno sbarrato la strada al convoglio di auto nel tragitto dall’aeroporto all’hotspot per i migranti. I manifestanti hanno preteso di poter parlare con la presidente del Consiglio, altrimenti non avrebbero sgomberato la carreggiata. La premier Meloni è poi scesa dall’auto per incontrare i cittadini e ha cercato di tranquillizzarli. Sono scesi anche von der Leyen e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Ce la stiamo mettendo tutta” – ha detto ai lampedusani – “Ci metto la faccia”. Dopo il breve colloquio i cittadini hanno ringraziato le autorità, prima di liberare la strada al convoglio che ha proseguito verso l’hotspot.