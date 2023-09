Ema Stokholma ha iniziato le sedute per rimuovere i numerosi tatuaggi. La speaker radiofonica fa parte della schiera dei tanti ‘pentiti’ desiderosi di far tornare la propria pelle allo stato naturale. Eccola quindi nello studio del dottor Gaspare Reina, specializzato in Chirurgia estetica, Medicina estetica e Laser: “Ci siamo, stiamo per iniziare, toglierò tutti i tatuaggi. Iniziamo dalle braccia, dalle mani, dalle dita” fa sapere. Tempo fa Ema aveva dichiarato: “Io non sopporto più i miei tatuaggi” ammonendo i giovani: “Pensateci bene ragazzi, pensateci bene”. La strada per la rimozione completa sarà lunga. Il primo passo, intanto, è stato fatto.

